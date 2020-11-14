بالصور.. افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى بدر بطب حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان افتتاح اليوم قسم الطوارئ بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى وفقا لمراحل متعددة بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

وحسب بيان الجامعة، اليوم السبت، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، موضحًا أن الجامعة أسهمت ماديا ولوجستيا ولم تبخل بصورة كبيرة في دعم القطاع الطبي من خلال المستشفى الجامعي وكلية الطب بالجامعة وأنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة.

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وتابعت الجامعة، يهدف افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى خدمة جميع مرضى منطقة بدر حيث تم إعداد وتجهيز القسم بأحدث الإمكانات؛ وذلك في إطار دور كلية الطب لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى دون عناء.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان، أن العمل بدأ منذ شهور لإعداد وتجهيز قسم الطوارئ بجهود كبيرة على قدم وساق حتى تظهر بصورة طيبة عند الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن قسم الطوارئ يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة، ويتكون من غرف عمليات كبسولات كاملة التجهيزات، وتجهيز مستلزمات وتجهيزات بنك الدم، وعيادات للفحص والعلاج، ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ، يساعدهم فريق من التمريض مدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية، كما يتوفر بالقسم سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لخدمة ونقل المرضى.

كما أشار عميد كلية الطب إلى أنه تم افتتاح قسم الطوارئ لحالات فيروس كورونا المستجد وذلك منذ شهر يونيو الماضي على مدار شهرين وتم استقبال الحالات والتعامل معها، وتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمكافحة العدوى، مؤكدًا أن عملية تطوير القسم تتم بصورة مستمرة. ​