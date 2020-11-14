البابا تواضروس يرسم 12 قمصًا جديدًا لكنائس الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 منح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم رتبة القمصية لإثني عشر كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية. جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الإثني عشر، وهم: - القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل.- غربال - القمص يونان أنطونيوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين - الطابية. - القمص باسيليوس رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس - ش. سوريا. - القمص سيداروس يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء - الدخيلة. - القمص مينا عادل كنيسة القديسين مارمرقس و البابا بطرس خاتم الشهداء - حي بشر. - القمص سمعان أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والشهداء - خورشيد. Advertisements - القمص يوأنس تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار - سموحة. - القمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف. - القمص أبرآم فانوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس - سبورتنج. - القمص إسحق نجيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج. - القمص سيرافيم حنا كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف. - القمص أبرآم شوقي كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل والأنبا أبرآم - غيط العنب. شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) ، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

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