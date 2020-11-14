17 ديسمبر.. طعن شقيق بطرس غالي على سجنه في قضية "تهريب الآثار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من شقيق بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 30 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت شقيق بطرس غالي وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدا.