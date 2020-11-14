بـ 10 كيلو هيروين.. الداخلية تضبط عنصرا إجراميا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 10 كيلو جرام لمخدر الهيروين، بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط "40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت حوالى 10 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول" بحوزة " أحد الأشخاص - له معلومات جنائية "، حال استقلاله سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والهاتفان للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.