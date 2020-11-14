تجديد حبس مفتش صحة سابق بتهمة التلاعب في تصاريح الدفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس "و. ع" مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث 45 يومًا بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح الدفن.

ويواجه المتهم اتهامات تتعلق بابتزاز أهالي المتوفين، للحصول على أموال مقابل إصدار تصريح الدفن، دون الكشف على المتوفى بالرغم من أن الوفاة قد تكون طبيعية، ولا توجد شبهه جنائية بإيهامهم بوجوب تشريح الجثة على غير الحقيقة.

واعتمد المتهم طريقة تهديد أسر المتوفين، في حال رفضهم دفع الـ 1000 جنيه، بأنه لابد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى من تشريح الجثة، يخضعون لابتزازه، ويجري دفع المبلغ المطلوب مقابل تصريح الدفن.