شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تزيل تراكمات قمامه ببنها وقليوب وتتفقد المحطة الوسيطة بشبرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، السبت، برفع تراكمات القمامه ومخلفات المبانى الموجودة بجوار كوبري المصنع الحربي ببنها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما قامت ريان بالتأكيد على ضرورة إزاله كافة تراكمات القمامه بمحيط المدينه، وضبطت تروسيكل وعربة كارو تقوم بفرز ونقل القمامه، جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينه بنها، وحماده وهدان نائب رئيس المدينه، وخالد مدير إدارة النظافة.

وتوجهت ريان إلى مقلب القمامه العمومى بمدينه قليوب لإزاله تراكمات القمامه به، فضلا عن التأكيد على ضرورة نقل التراكمات اولا بأول ورفع المخلفات بالمدينه وذلك لتوفير بيئة نظيفه للمواطن القليوبي، وذلك بحضور مجدى نجاح رئيس مدينه قليوب، والسيد عبدالعظيم نائب رئيس المدينه ورأفت مدير الاشغالات.

كما قامت ريان بالمرور الميدانى على المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه وذلك للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبوزعبل للتخلص الآمن منها.

جدير بالذكر ان المحطة الوسيطه بالقطاوى بحى شرق مقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه.

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

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