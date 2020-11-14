شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على توجيهات وزيرة التضامن.. التدخل السريع تنقل شابا من ذوي الاحتياجات لدار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات السيدة/نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية، توجه فريق التدخل السريع لمكان تواجد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له، وذلك بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى م.ع ويبلغ من العمر ٢٣ عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في احدى شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدرة ٤٣٠ جنيها .

وذكر الشاب أن الام والاب واخواته الأربعة متواجدين بمحافظة أسيوط ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين ويقوم ببيع المناديل بالشارع، كما قام بكتابة كتاب تحت عنوان (لاتقل عني معاق) بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٠ صادر من دار الكتب المصرية، ويحتاج لمكان للإقامة، كما يحتاج مبلغ من المال لطباعة نسخة ثانية من الكتاب واستكمال تعليمه ومساعدة أحد الاخصائيين له في تأليف الكتب.

وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله لدار «معانا لإنقاذ انسان» بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.