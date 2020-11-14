شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محافظ بورسعيد.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمرضي السكري بـ«الزهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات اليوم العالمي لمرضى السكري بمستشفي الزهور الذي تنظمة هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التامين الصحي الشامل وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية ولفيف من الاطباء .حيث بدات الفعالية اليوم السبت ١١/١٤- في مستشفى الزهور بورسعيد وغدا الأحد ١١/١٥- في مستشفى السلام بورسعيد من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٣ عصراً

وتتضمن الفعالية الكشف على المواطنين وقياس مستوى السكر والضغط بالدم والكشف مع طبيب غدد صماء للإطمئنان على حالتك ومراجعة العلاج الخاص بك. وكذلك الكشف على قاع العين بجهاز الOCT لمرضى السكري.

وبالاضافة إلى تواجد مجموعة من أمهر الصيادلة الإكلينكية من جميع مستشفيات ووحدات الهيئة للإجابة عن جميع إستفساراتك المتعلقة بمرض السكري وتأثيره على أمراض آخرى وكيفية السيطرة عليها.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على اختيار بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة في المستوى الطبى والرعاية الصحية للمواطن، بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة في حجم العمليات وتنوعها .

واشاد بجميع أفراد المنظومة الصحية المشاركين في فعاليات اليوم العالمي لمرضي السكري من أطقم اطباء وتمريض وإداريين وعمال لحرصهم على تقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للمتقدمين للكشف بالمبادرة.