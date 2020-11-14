شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تحدد الإثنين القادم لنظر دعوى وقف إعلان نتيجة الدائرة الأولى بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة بعد غدا الأثنين 16 نوفمبر الجاري لنظر دعوي جديدة أقامها المرشحان هشام الجندي مستقل وجمال كوش مستقل لوقف إعلان نتيجة إنتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفرشكر

حملت الدعوي رقم 9124 شق عاجل 67 وإختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الاولي بنها وكفرشكر ورئيس محكمة بنها الإبتدائية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسي الفقي

وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها غدا الأحد وفي الموضوع بإعادة الإنتخابات بالدائرة ومايترتب على ذلك من من اثار وألزام الجهة الإدارية بالاتعاب والمصروفات

وإستندت الدعوي إلى عدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة

يذكر ان المحكمة تفصل «اليوم» السبت في الدعوي المحالة لها من القضاء الإداري بالقليوبية لعدم الاختصاص والتي طالبت هي الاخري بوقف نتيجة الإنتخابات بالدائرة حيث قضت المحكمة بعدم الإختصاص نوعيا والحتها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

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