شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينصح الكهنة الجدد: تواضعوا في خدمتكم وافحصوا ضمائركم بعمق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية عقب صلاة قداس رسامة 12 قمصا جديدا للخدمة الروحية في الكنائس بالمحافظة، اليوم السبت:

ووجه البابا نصائح للكهنة الجدد، قائلاً كونوا متواضعين في الخدمة وافحصوا ضمائركم بعمق، وتابع: في هذا الصباح المبارك وإنجيل هذا الصباح يقدم لنا المبدأ الأساسي في حياتنا كخدام، وهو من أراد أن يكون فيكم عظيماً يكون لكم خادماً ومن أراد أن يكون أولاً يكون للجميع عبداً.

وأضاف: إذا كان الله اختارنا لنخدمه اختارنا ووضع المبادئ الأساسية في الخدمة، وقال أن الخادم الذي يريد أن يكون عظيم يكون آخر الكل وخادم الكل وهذا ليس على سبيل البلاغة بل هذا ما أراده المسيح فينا وتعلمنا كنيستنا ونقول في تحليل الخدام الأباء الأساقفة القمامصة والقسوس والإكليروس والشمامسة وكل الشعب، وفي الآخر يقول أبونا الذي يصلي وضعفي ولهذا المسيح أتى وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب ولذلك نحن نخدم ومعروفين في كنائسنا ومدننا لكن لا ننسى روح الاتضاع يجب أن يكون فيك هذا الأمر وهذا يحتاج لجهاد في حياتنا الروحية كيف يحفظ الإنسان اتضاعه«.

وقال موجها حديثه للكهنة الجدد، اضع أمامك بعض النقاط لتكون واضحة أمامنا، وهى أفحص ضميرك بعمق فلا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، والإنسان له ضعفات وسلبيات وسهوات وفرصة الخلوات والحياة الهادئة ليعدل نفسه كيف أبتعد عن ضعافتي، افحص ذاتك عن عمق ممكن في وسط الناس أجد ناس يقولون لي كلام حلو وتمدحني كل هذا جيد لكن لا تنسى أنه في النهاية للتراب وحتى لو قال الناس أنه حسنا والمسيح لم يقل فأنت الخاسر فأفحص ذاتك بعمق، واحرص في خدمتك وعملك أن تكون في حالة اتضاع.

وقال عندما يكون أثنان أو ثلاثة في نفس المكان تجدهم في صراع دائم، فهل لا يوجد أحد حكيم؟، بحث عن روح الاتضاع هذا هو طريق السماء لا يوجد طريق أخر سوى الاتضاع وسكة افتقادك للاتضاع فاسلك سلوك الاتضاع من قلبك هذا هو أساس خدمة الإنسان ممكن يكون لك سنين خدمة كبيرة لكن أنظر للمستقبل برجاء حتى أن وجدت معوقات كن لديك رجاء وأمل وثقة في يد الله التي تعمل لتشعر بداخلك أنك شباب ولا تهزمك السنين لكن العمر القلبي والعقلي هو الذي يجب أن يسيطر على خدمتنا على الدوام، ونحن اليوم أختارنا 12 من الآباء كدفعة أولى كترقية للقمصية ومفهوم الترقية في الكنيسة هو الترقية لأسفل لغسل الأرجل مفهوم الترقية في الكنيسة مختلف عن مفهوم العالم وهي مزيد من الخدمة والحب والاتضاع.

ولفت إلى أن الإسكندرية مقسمة إلى 4 مناطق رعوية، كل منطقة تختار ثلاثة أباء وإذا أراد ربنا بعد فترة نعمل دفعة أخرى القمصية دعوة للخدمة أكثر وليست دعوة للرئاسة والعظمة.

Advertisements