شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل إلى محافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المنشآت الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة استعدادات المحافظة النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة طب أسرة رأس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، حيث تفقدت الوزيرة أقسام الوحدة المختلفة، واطمأنت على التجيهزات بالكامل، كما تفقدت سكن الأطباء والذي تم تصميمه على أعلى مستوى، واطمأنت على توفير كافة التجهيزات به.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بالوحدة، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات ٢٩٠٠ ملف طب أسرة تم تسجيلها حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

ولفت «مجاهد» إلى أن وحدة طب أسرة رأس مسلة تم تطويرها بشكل كامل بتكلفة تبلغ ١٧مليون جنيه، وتخدم أكثر من ٥ آلاف مواطن، حيث تقدم خدمات (طب الأسرة، صحة الأم والطفل، مختلف أنواع التحاليل، عيادات أسنان) بالإضافه إلى خدمات الطب الوقائي.



وأشار إلى أن وحدة صحة رأس مسلة هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة بلاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية.



وتابع مجاهد«أن الوحدة تدعم أيضًا إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة»الواي فاي«لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.



وقال «مجاهد» إن الوزيرة وجهت بسرعة استكمال جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالوحدة، والانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة الإلكتروميكانيك لتشغيل الوحدة، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للوحدة بالمنظومة الجديدة.

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وذكر «مجاهد» أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان، عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو 2019.