شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني يكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد العناني تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، والذي تم الإعلان عنه اليوم السبت، في حضور عدد من الشخصيات العامة ووسائل الإعلامة المحلية والعالمية.

قال «العناني» إن الكشف الأثري الذي نعلن عنه اليوم هو استمرار للكشف الذي تم الإعلان عنه في 3 أكتوبر الماضي، وهو مستخرج من البئر الذي نزله دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ حوالي ثلاث أسابيع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي «تم اكتشاف عدد فاق التوقعات من التوابيت في البئر، حيث تعدى عددها المائة تابوت بالإضافة إلى الـ 59 تابوت الأوائل" مشيرًا إلى أن العمل لم ينتهِ بعد.

وعن طبيعة الكشف الأثري الجديد فقال: «هم أكثر من مائة تابوت مغلقين، يعودوا للعصر المتأخر والعصر البطلمي، وأكثر من 40 تمثال لمعبودات وأقنعة جنائزية ومن بينهم أقنعة مذهبة وتمثالين من الخشب، وكل هذه الاكتشافات تم استخراجها من ثلاث آبار بنفس المنطقة التي تم اكتشاف منطقة الحيوانات المقدسة بها».

وأوضح «هذه التماثيل والتوابيت سيتم توزيعها بين المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى متحف العاصمة الجديدة الذي يسمى متحف عواصم مصر والذي سيكون أول افتتاح رسمي في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة».

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