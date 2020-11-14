شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وإصلاح خطوط الصرف الصحي بدسوق إستعادادا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفت المهندسه عايده ماضي, رئيس مركز ومدينة دسوق علي عملية تطهير وإصلاح خطوط الصرف الصحي بمدينة دسوق إستعدادا لفصل الشتاء, كما تابعت عملية صلاح خطوط الصرف الصحى بأماكن متفرقة من المدينة طبقا لأولوية البلاغات خلال الورديات بشركة الصرف تنسيقا مع روساء الاحياء بالمدينة , و منها شارع الجمهورية تقاطع الدلتا ، الأرض السمراء ، امام حضان التوكتك دحروج ، الكوم الاحمر

حارة سلام أمام مستشفي أجيال بالإضافة إلى إحضار غطاس لتطهير بعض الأماكن وفرق تطهير خاصة بالشركة لتطهير الخطوط الرئيسية والفرعية تحت اشرف المهندس هانى البسونى مدير المنطقة ونعمان ابو زور رئيس شبكة الصرف الصحى.