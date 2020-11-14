شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تضع اللمسات النهائية لافتتاح 4 محاور علي النيل باستثمارات 6.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة النقل من وضع اللمسات النهائية لافتتاح 4 محاور علوية لربط شرق وغرب النيل بالصعيد،بتلكلفة إجمالية بلغت نحو 6.5 مليار جنيه. ضمن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو بدلا من 100 كيلو متر في مخطط عام 2000، بهدف تسهيل حركة المرور وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وربط كافة الطرق الطولية عبر محاور عرضية ممتد وليست مجرد كبارى أعلى النيل.

وقالت مصادر رسمية أن المحاور الاربعة هي محور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كيلو متر، ومحور قوص في قنا الذي وصلت تكلفة تنفيذه إلى 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كيلو متر. ومحـور سمالوط بالمنيا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كيلو متر. محور عدلى منصور ببنى سويف بطول 4.5 كيلو متر ووصلت تكلفته إلى 1.2 مليار جنيه.

ويصل إجمالى أطوال المحاور الـ 4 الواقعة في محافظات بنى سويف والمنيا وقنا وأسوان إلى 70.5 كيلو متر وتربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وكلا منها عبار عن مجموعة من الكبارى والأنفاق المتصلة، حيث تربط كافة الطرق الطولية وهي الصعيد الزراعى القديم والزراعي شرق النيل والصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى.

وأوضح وزارة النقل في بيانها الاسبوع عن متابعة تطور الأعمال أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور على النيل في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه حيث تم إنشاء عدد 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهي ( طما – جرجا – بني مزار ) وجاري تنفيذ عدد 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه وهي ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبوتيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022

وتشمل المحاور الجديدة محور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 متر، ويضم 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويتكون من 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق)، ويستهدف هذا المحور حل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف منها، ويشمل 5 كباري رئيسية هي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي- كوبرى الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير- كوبري على الطريق الزراعي الشرقي)، حيث قامت بتنفيذه شركات النيل العامة الوطنية التابعة لوزارة النقل.

وتضم محور قوص في قنا حيث يبلغ عرضه 21 متر، ويضم 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه، ويتكون من 30 عملا صنـاعى ( 15 كوبرى و15 نفق) منها عدد 6 كبارى رئيسية خلال تقاطع ويساهم المحور في ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق القاهرة – أسوان الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى القاهرة – أسوان شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، كما أنه يساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، كما يساعد في الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وفي شمال الصعيد سيتم افتتاح محـور سمالوط بالمنيا الذي يبلغ عرضه 21 مترًا، ويتكون 47 عملًا صناعيًا منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي»، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

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المشروع الرابع الذي سيتم افتتاحه هو محور عدلى منصور ببني سويف والذي يربط هذا طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم، ويساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل ويسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف، وسيكون بمثابة محور تنمية سيربط شرق وغرب مدينة بنى سويف.