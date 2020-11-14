شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 25 طن مخلفات بمدينة الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه شدد على مسؤولى التعليم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى قيام أشرف سعيد خليل، رئيس قرية الصعايدة، بالمرور على المدرسة الإعدادية بالصعايدة، وتابع مكى عمر، رئيس قرية العشى، مدى انتظام اليوم الدراسى بمجمع المدارس بالوحدة المحلية لقرية العشى بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

وأشار الهوارى إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة داخل الفصول. وعلى صعيد آخر، قامت الوحدات المحلية لقرية المدامود قبلى والمدامود بحرى والعشى، بقص وتهذيب أشجار على الطريق السريع (مصر أسوان) ورفع 25 طن من المخلفات بالطريق بقيادة يوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى، وكرم ضاحى رئيس قرية المدامود بحري، ومكى عمر رئيس قرية العشى.