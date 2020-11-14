شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يسلم 100 بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ١٠٠ بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية، اليوم السبت، بقاعة الوحدة المحلية، وذلك في إطار بدء المرحلة الأولى من مبادرة «بطاقتك حقوقك» التي تبناها المجلس القومى للمرأة للوقوف بجانب الفتيات والسيدات، بحضور سكرتير المدينة وممثلى المجلس القومى للمرأة بالقصير وبعض من الرئدات الريفيات وممثل قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة.

وحرص رئيس مدينة القصير على المشاركة في المبادرة لايمانه بتجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضرورة ضمان حصولها على كافة حقوقها في الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، مشيراً إلى أن الدولة تبنت قضايا متعددة للحفاظ على حقوق المرأة.

وقال نصر خلال الكلمة التي ألقاها أثناء تسليم البطاقات، إن المرأة شريك الرجل في مسيرة التنمية وبناء الأسرة، ولها دور أساسى كبير في تربية النشء، ولابد أن نحفزها ونقف بجوارها ولا ننسى أبدا جهودها في بناء المجتمع.وأكد ممثلى المجلس القومى للمرأة بمدينة القصير، أنه جارى استخراج ١٥٠ بطاقة أخرى لبعض السيدات، وسوف يتم تسليمهم البطاقات بالمجان، حين الانتهاء من الإجراءات.

يذكر أن مبادرة بطاقتك حقوقك تأتى في إطار التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة وقضايا المرأة المصرية.