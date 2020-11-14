شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح إشارة مرور وصيانة أعمدة إنارة وإزالة مخالفات في حملة بقيادة محافظ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مدير إدارة مرور المدينة، بإصلاح إشارة المرور بمفارق طريق بنها الزقازيق، وذلك لتنظيم حركة السيارات القادمة من بنها والمتجهة إلى داخل المدينة، وكذلك القادمة من الزقازيق والمتجهة إلى طريق بنها لتسهيل عبور المواطنين والسيارات، ومنع وقوع حوادث السير.

جاء ذلك خلال ترأسه لحملة مكبرة، اليوم السبت، بمركز منيا القمح لرفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات وإسراع الخطى ومتابعة أعمال الرصف بالمركز، رافقه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بسرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء، وتغطية المكشوف منها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تراخي أو إهمال خلال الفترة القادمة، وقال أنه في حال حدوث أي حوادث صعق للمواطنين أو الدواب نتيجة إهمال في صيانة أعمدة الكهرباء، سيتم إحالة جميع المسؤلين المتسببين فيها إلى النيابة لإتخاذ اللازم حيالهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شونة تستخدم في تشوين السيراميك والرمال ومتعدي صاحبها على الطريق، وكذلك رفع السيارات القديمة والمتهالكة من الشوارع الجانبية لتوسعتها حفاظاً على أمن المواطنين، مشددا بتفعيل دور قسم الإشغالات ومراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية، وإلزام أصحاب المحال بعدم التعدي على الطريق، وإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة وإزالة الأرصفة المتعدية على حرم الطريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ بالبدء فوراً في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمحال المقامة بالمخالفة على شريط السكة الحديد، والبالغ عددها 100 محل، لتأمين حركة القطارات والحفاظ على سلامة المواطنين، مع توفير أماكن أخرى بديلة تصلح لإقامة أكشاك ومزاولة نشاطهم التجاري .

وخلال تفقده لشوارع المدينة، تلاحظ للمحافظ قطعة أرض فضاء تحولت لمقلب قمامة ليصدر توجيهاته على الفور لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها، والتنبيه عليه برفع القمامة والمخلفات منها على نفقته وإلزامه بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقلب قمامة مرة أخرى .

Advertisements

كما وجه المحافظ بقطع المرافق وتحرير محضر مخالفة لصاحب مغسلة سيارات، بشارع الحرية لإفراطه في استخدام المياه والتعدي على الشارع، مما يتسبب في إعاقة حركة المواطنين.