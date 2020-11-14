شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يحذر من كورونا.. ويؤكد: الفاكهة متوفرة وأسعارها في متناول الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، جميع المزارعين والفلاحين، وجميع المواطنين من التراخي في إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مؤكدا أن الإصابة بالوباء تشهد تزايد خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.

وأكد «أبوصدام» على اتباع الإجراءات الاحترازية، والوقائية ومنها ارتداء الكمامة وتناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين «C» لتقوية الجهاز المناعي وتحسين أداء الجسم حيث يعتبر فيتامين «C» أحد الفيتامينات الضرورية لتعزيز وظيفة الجهاز الدوري وتقوية المناعة واحد مضادات الاكسده القوية .

وأوضح «أبوصدام» أن أسعار الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي في متناول الجميع وتوجد يوفره في الأسواق. مشيرا إلى أن فاكهة الجوافة غنية بفيتامين سي ويتراوح سعر الكيلو منها ما بين 5 إلى 6 جنيهات فقط، كما تتوفر الحمضيات الغنية بفيتامين«c» بأسعار منخفضة ففاكهة البرتقال تتوافر بأسعار تتراوح ما بين7الي 8جنيهات ويتوفر الليمون بأسعار من5 إلى 6 جنيها.