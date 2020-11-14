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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة النيل الأهلية بروتوكولا للتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ في إطار المسؤولية العلمية والبحثية للجامعة والمسئولية المجتمعية للبنك .

ونص البروتوكول بين جامعة النيل الأهلية؛ والبنك المصري لتنمية الصادرات؛ على دعم البنك لعدد من المنح الدراسية لطلاب كليات الهندسة ونظم الحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال؛ وتحمل البنك المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي الحالي؛ كما قرر البنك تغطية مصروفات الطلبة الدراسية حتى تخرجهم.

قام بتوقيع البروتوكول من جامعة النيل الأهلية الدكتور طارق خليل؛ رئيس الجامعة؛ ومن البنك المصري لتنمية الصادرات؛ أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا للبنك، ومن جامعة النيل الدكتور وائل عقل، نائب رئيس جامعة النيل للشئون الأكاديمية؛ والمهندس أسامة زايد الأمين العام للجامعة؛ والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس الجامعة لشئون التطوير والمجتمع، وأمينة جلال مدير إدارة التسويق بالجامعة؛ وشارك في حضور مراسم التوقيع عدد من طلاب المنحة ذاتهم .

من جانبه رحب الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية؛ بالإدارة العليا للبنك المصري لتنمية الصادرات؛ وأشار إلى دور الجامعة في البحث العلمي وتشجيع ثقافة الابتكار والتعلم وريادة الأعمال؛ ومؤكدا أن التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة والبحث العلمي لهما دور في النهوض بالمجتمع.

جامعة النيل الأهلية توقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات