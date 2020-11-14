محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ محور الأربعيني بديل شارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجموعة من الكباري المنشأة حديثاً بالرماية والمنصورية للوقوف على كيفية استغلال محيطها وتجميله ليتماشى مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة المتحف المصري الكبير.

وأشار راشد، خلال الجولة، إلى أن المنطقة قد شهدت تحولاً جذرياً حضارياً ومرورياً ولاقت استحسان وإشادة المواطنين لما تم إنجازه بها.

كما تابع محافظ الجيزة ميدانياً نسب تنفيذ الأعمال بمحور الأربعيني والذي يربط محور محمد أنور السادات (ترسا) بمحور المنصورية حيث تم الدفع بمعدات ورفعها أعلى العقارات المنزوع ملكيتها والتي تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع وذلك لسرعة إزالتها لاستكمال إنشاء مسار المحور لتخفيف الكثافات المرورية ويكون بديلا حال الاضطرار إلى القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

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وتفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف طريق المريوطية حيث يتم إزالة التعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتوسعته ليصل عرضه إلى 28 مترا وتحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال إضافة إلى معاينة الساحات والفراغات المتواجدة بالطريق وأملاك الدولة لبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها.

وتابع أعمال استكمال الممشى الحضاري لترعة المريوطية وكباري المشاة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتوقيع الحجز الإداري والغرامات على أي منشأة تقوم بالإعلان بالمخالفة على الأعمدة والحوائط، مشيراً إلى أنه يتم إعادة تأهيل جزء من مسار ترعة المريوطية نطاق مركز ومدينة أبوالنمرس لاستخدامها في توسعة الطريق ولتحقيق تكامل في التنسيق العام له.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة.