محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح من أجل التعامل مع موجة الطقس السيء في السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد.
وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت: مع حالة الطقس السيء التي تتعرض لها السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد، وحرصا منا على سلامتك يحب اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد:
1- الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.
2- الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.
3- عدم الوقوف بجوار الأشجار.
4- الاتجاه إلى الشاطئ فورا في حال التواجد بالبحر.
5- الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.
6- عند التواجد في الشارع أثناء البرق والرعد يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.
كانت هذه تفاصيل خبر الابتعاد عن الأشجار والنوافذ.. 6 نصائح من الأرصاد عند حدوث البرق والرعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.