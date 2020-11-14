الخشت: إدراج 55 عالمًا بجامعة القاهرة بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% من العلماء عالميًّا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، إنه تم إدراج 55 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم؛ لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة، وتحتل المرتبة الأولى مصريًّا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات؛ حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًّا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًّا.

وهنَّأ الخشت علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية، ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمهم من الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًّا وإقليميًّا وعالميًّا هو نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كل الإمكانات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًّا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًّا وماديًّا ولوجستيًّا، والتركيز على مجالات بحثية لم يكن لها وجود على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

وأشار الخشت إلى أن إدارة الجامعة اعتمدت على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا علي الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كل التخصصات في التصنيفات العالمية، نظرًا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم، والتي يتم الاستشهاد بها في كل المجالات الدولية.

Advertisements

ولف الخشت إلى أن الجامعة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة مستمرة وفقًا لخطتها الاستراتيجية للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي حققتها خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم العالمي ووضع جامعة القاهرة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًّا.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology، مؤخرًا، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier؛ لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.