خلال أيام وبشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف البناء في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توقفت أعمال البناء بصورة شبه كلية على مستوى جميع المحافظات المصرية وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

كما تم وقف أعمال البناء بشكل كامل في 4 محافظات هي القاهرة الكبرى وتسمل القاهرة والجيزة والقليوبية، إضافة إلى الإسكندرية.

صدر قرار وقف البناء على مستوى المحافظات نهاية شهر مايو الماضي على أن تكون مدة الوقف 6 أشهر.

ونص القرار الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظات على تكليف المحافظين كلٍ في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، تنتهي يوم 24 نوفمبر الجاري، ليتم بعدها استكمال أعمال البناء ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة.

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وهدفت الحكومة من القرار إلى مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجالس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط وذلك للحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين.

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