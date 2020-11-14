غدا.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم غدا الأحد فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات نظرا لأعمال الصيانة المبرمجة للأكشاك بمنطقة هضبة الأهرام، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بالانقطاعات بشبكات هرم ٢، مناطق ج هضبة الأهرام، د هضبة الأهرام، شارع جاردينيا، مدخل البوابة الثانية الجديدة من طريق مصر الفيوم.
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