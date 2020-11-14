إحالة مسؤول سابق بحي الهرم وآخرين للمحاكمة في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بإحالة مسؤول سابق بحي الهرم، ومالك مدرسة، واثنين من المقاولين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفة عمومي – مسؤول سابق بحي الهرم، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه ووحدة سكنية بحدائق الأهرام - ملك المتهم الثاني - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازي مبرد لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنهم بـ 68 ألف مائة جنيه - على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.

كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخري بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.

وجاء بشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مسؤول بحي الهرم آنذاك- لنفسه من المتهمين عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.