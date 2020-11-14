"الأمن العام": ضبط 211 قطعة سلاح و241 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 211 قطعة سلاح ناري، و241 قضية مخدرات، وتنفيذ 80976 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود، ضبط 22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و268 دراجة نارية مخالفة، و25951 مخالفة مرورية، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاذ ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .