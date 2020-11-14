الداخلية: سقوط منتحلي صفة موظفي الشهر العقاري للنصب على المواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على منتحلي صفة موظفي الشهر العقاري للنصب على المواطنين بالإسكندرية للاستيلاء على أموالهم.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة الإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين المترددين عليها، مدعين أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقاري خلافاً للحقيقة وزعم قدرتهم على انهاء الإجراءات الخاصة بهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية .

كانت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن وراء ذلك النشاط الإجرامي (سائق – طالب – أحد الأشخاص "بدون عمل"، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

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وقيام المتهمين بممارسة نشاطاً احتياليا على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري تمثل في زعمهم أنهم موظفين بمصلحة الشهر العقاري، ويمكنهم إنهاء مصالحهم لدى جهة عملهم من خلال إيهامهم بقوة موقعهم الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقاري.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبط المتهم الأول حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقاري بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وضبط المتهم الثاني حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقاري بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وضبط المتهم الثالث حال تواجده أمام إحدى مكاتب الشهر العقاري بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وعثر بحوزته على مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.