بتعاملات 100 ألف دولار.. سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة، جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

كانت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطني، أفادت بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أسفرت عن صحة تلك المعلومات، وقيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ) وبمواجهته بنشاطه الإجرامي أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط

حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه، وأن حجم تعاملاته في مجال التحويلات المالية بلغت نحو

(100000 دولا أمريكي) خلال عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.