الداخلية: ضبط 4243 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4243) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 121 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة شروط التراخيص، 29 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.