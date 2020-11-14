الأمن العام: ضبط فني بشركة بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقة مركبته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط فني بشركة قتل سائق توك توك لسرقة مركبته في القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة، بلاغاً بالعثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز مصاب بجروح ذبحيه وقطعية بالرقبة .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه (سائق مركبة توك توك - مُقيم بدائرة المركز)، وقرر شقيقه (سائق - مُقيم بدائرة المركز)، بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.

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وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فني معمل بشركة - مُقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف تفصيلياً، بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه عقد العزم، على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة بالاتصال هاتفياً بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك"، رفقته قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على مركبة "التوك توك"، وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجنى عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية وبيع مركبة "التوك توك" لعميله (سيئ النية)، (عامل- مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) .

وتم استهداف العميل بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .