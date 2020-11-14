بمضبوطات بـ 17 مليون جنيه.. ضبط مصنع أقراص مخدرة وأدوية مغشوشة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة – الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف) .

و أسفر الفحص النهائي للمضبوطات عن ضبط أولا: أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، عبارة عن (عجانة – 2 صاج عجانة – مكبس كبير ومولد كهرباء خاص به – مكبس تعبئة بودر – 3 ماكينة تقطيع شرائط – 3 ماكينة تغليف – ماكينة ضخ – كمبروسر – ماتور مياه – مولد كهربائي – 2 أسطوانة غاز – 3 أكلاشيه طابع تواريخ – رول مطبوع عليه تامول 225 ملى – 43 بكرة تغليف – 6 ميزان مختلف الأحجام ) .

ثانيا: المواد المخدرة والأدوية المغشوشة ، عبارة عن ( 38000 قرص ترامادول أبيض وأزرق – 450 قرص تامول 225 ملى "علب" – 1470 علبة لعقار بروفيس – 87 علبة أستربتول – 3 كرتونه روفاسي – 37 كرتونة مكمل غذائي – برميل كبير الحجم عسل ملكي "منشط" – كرتونة برطمانات "منشطات"- كمية من مُكمل غذائي برسيوبرى كيتون – كيس مُكملات غذائية مختلفة الأنواع – كمية من علب تريو أوميجا – كيس كبير به فوار سيكومبلكس – 10 كرتونة لعقار إستربس استحلاب – كيس أقراص بريفهم – كيس لعقار زامكوفام – 3 أكياس علب مسحوق فيتامين سي – 2 كيس أدوية مغشوشة – 2 كيس كبير به أقراص للإقلاع عن التدخين – كرتونة شامبو – 2 كيس كبير أدوية تخسيس – 10 كرتونة أدوية تخسيس-14 كرتونة جيل معقم يدين -31 كرتونة فازلين مرطب – كرتونة الكادو غسول للفم والأنف – 6 أكياس بداخلهم عبوات كحول).

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ثالثاً: المواد الخام الخاصة بالتصنيع، عبارة عن (كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت 212,5 كيلو جرام – كمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جرام – عدد 2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جرام – شيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلو جرام – جوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جرام – 5 جركن كحول مستخدم فى التصنيع – 4 كرتونة عبوات كحول خام – 14 جركن سبيرتو أبيض ).

رابعاً: مضبوطات متنوعة، عبارة عن (خزينة سلاح آلي – عدد 10 طلقات – عدد 7 هاتف محمول – مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه – سيارتين – دراجة نارية – 3 أختام منسوبين لوزارة الصحة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (17,000,000 سبعة عشر مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .