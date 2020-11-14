الداخلية: ضبط 4490 قرص مخدر و4 كيلو بانجو و5 قطع أسلحة نارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط من ضبط 4490 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي، بحوزة مندوب بشركة أدوية - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بالدقهلية، وممرض - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، في كمين أعد لضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثاني دمياط.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج .

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و15طلقة نارية من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام بحوزة عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية وذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .