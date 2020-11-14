شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء: «البلاك فرايدي» فقد قوته ومصداقيته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن «البلاك فرايدي» بدأ يفقد قوته نظرًا لتلاعب التجار ووضع تخفيضات وهمية وغير حقيقية الأمر الذي جعله يفقد مصداقيته.

وأضاف العسقلاني، خلال حواره ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن «البلاك فرايدي» لا يخضع لمظلة قانونية الأمر الذي جعل التجار يتلاعبون، أما الأوكازيون الصيفي والشتوي يخضع لمظلة قانونية وبالتالي هو محكم.

وأكد أن السوق يعاني من ركود كبير ليس في مصر فقط بلا بالعالم كله، لذا يجب وضع تخفيضات حقيقية وعروض مغرية على السلع حتى يجذب الزبون.