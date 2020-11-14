شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بنجاح انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ صاحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بنجاح انتخابات مجلس النواب المصري 2020 التي شهدتها جمهورية مصر العربية على مرحلتين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مصر بشعبها العريق وقيادتها الرشيدة وحضارتها الضاربة في التاريخ أثبتت أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات خاصة تحدى فيروس كورونا، لتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم، وقدمت نموذجاً في إدارة العملية الانتخابية التي اتسمت بالتنظيم الجيد والتحضيرات المسبقة التي تضافرت فيها كافة مؤسسات الدولة المصرية وبحيادية تامة، فضلاً عن الجهود الاحترافية التي بذلتها الهيئة الوطنية للإنتخابات في التنظيم والاشراف على كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، وكذلك الدور الفاعل لقوات الأمن المصرية في عملية التأمين.

وأضاف العسومي أن البرلمان العربي كان حريصاً على متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي في مرحلتيه الأولى والثانية عبر وفود رفيعة مستوى شكَّلها رئيس البرلمان العربي لهذا الغرض، منوهاً إلى أن البرلمان العربي أكد في تقريره النهائي الذي سيرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحيادية والمهنية والشفافية في جميع مراحلها وإجراءاتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس النواب المصري الجديد في أداء الرسالة السامية المنوطة بهم في خدمة أبناء الشعب المصري الشقيق، واستكمال مسيرة الحياة النيابية المصرية العريقة التي تجاوزت المائة وخمسين عاماً.