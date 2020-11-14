شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه تكلفة رصف طريق المعلمين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد المهندس محسن مغربى، مدير عام مديرية الطرق بالوادى الجديد، انه تم البدء في رصف الطريق الرابط ما بين منطقة ارض المعلمين وحى الامل والمار بمنطقة البحوث الزراعية بمدينة الخارجة، وذلك بتكلفة 2 مليون جنيها ً وبطول 610 مترا ً وعرض 8 متر.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لربط أرض المعلمين بحى الأمل لخدمة اهالى المنطقة وتوفير الطرق الداخلية التي تربط الأحياء ببعضها لضمان السيولة المرورية وسرعة التنقل من الأحياء والحصول على الخدمات المختلفة بشكل سريع وآمن .

وأضاف أنه خلال يومين سيتم الإنتهاء من اعمال الرصف التي تتم تحت إشراف مديرية الطرق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في التنفيذ، ويتم التشديد على التنفيذ طبقا ً للمواصفات المطلوبة لضمان تنفيذ الطريق وبدء تشغيله لخدمة المواطنين.