شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ64 قرية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،انه تم صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد 64 قرية على مستوى المحافظة، بناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة قيد الارتفاع المسموح به.
وأكد أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي الحفاظ على حق الدولة.
من جانبها أوضحت المهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن القرار يشمل ٤٢قريه بمركز الداخلة، و18 قرية بمركز الفرافرة و٣ قري بمركز الخارجة وقرية بمركز بلاط.
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