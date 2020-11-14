شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الإسكان»: كل من تقدم لشراء كراسة الشروط سيستفيد بوحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم سحب 160 ألف كراسة شروط لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل حتى الآن، كما قام 26 ألف مواطن سددوا مقدمات جدية الحجز حتى الآن.
وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه لا داعي للتزاحم على مكاتب البريد وسيتم توفير كراسات الشروط حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، وجميع المواطنين سيستفيدون من الإسكان الاجتماعي.
وأكد خطاب في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن على من يرغب في الاستفادة من الإسكان الاجتماعي يجب شراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز، ثم استوفاء جميع الأورقاء المطلوبة ورفعها على الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «الإسكان»: كل من تقدم لشراء كراسة الشروط سيستفيد بوحدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.