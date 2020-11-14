شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الإسكان»: كل من تقدم لشراء كراسة الشروط سيستفيد بوحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم سحب 160 ألف كراسة شروط لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل حتى الآن، كما قام 26 ألف مواطن سددوا مقدمات جدية الحجز حتى الآن.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه لا داعي للتزاحم على مكاتب البريد وسيتم توفير كراسات الشروط حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، وجميع المواطنين سيستفيدون من الإسكان الاجتماعي.

وأكد خطاب في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن على من يرغب في الاستفادة من الإسكان الاجتماعي يجب شراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز، ثم استوفاء جميع الأورقاء المطلوبة ورفعها على الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



