شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشهد حفل تخرج طلبة أكاديمية النقل البحرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، بتخريج 164من طلاب الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال.

أقيم الحفل بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الاستاذ الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية ولفيف من الضيوف والأساتذة.

واشتملت دفعة خريجي اغسطس 2020 على 164 طالباً من من جنسيات دول مصر واليمن وفلسطين من الحاصلين على الدكتوراه والماجيستير المهنى والأكاديمي .

وقال وزير الطيران: انه لمن دواعي البهجة والسرور مشاركتهم هذه الفرحة، تلك المناسبة السعيدة التي يتطلع الخريجين بأمل مشرق نحو المستقبل الواعد، بعد أن أثبتوا طوال فترة الدراسة، مدى جديتهم وحرصهم على أن ينهلوا من العلم ما استطاعوا.

قال الاستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار «تمثل مناسبة اليوم احتفالاً مميزاً بالمستقبل لاستكشاف مختلف آفاقه ومجالاته، ويسعدني باسم الأكاديمية أن أتوجّه بخالص التهنئة إلى طلابنا الخريجين، والذين بات بإمكانهم الاستفادة من المعارف التي اكتسبوها من خلال برامجنا وتطبيقها بشكلٍ عملي في مسيرتهم المهنية.

واضاف «عبدالغفار» الأكاديمية دائما حريصة على غرس الثقة في نفوس خريجيها وتزويدهم بأفضل ممارسات وطرق التعلم التي تساعدهم على بناء مسيرة مهنية ناجحة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم

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