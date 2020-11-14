شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قبائل تتنافس على مقعدي مجلس النواب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتنافس قبائل البياضية والدواغرة والفواخرية على مقعدي مجلس النواب بدائرتي محافظة شمال سيناء.
وفي الدائرة الأولي بشمال سيناء والتي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش والشيخ زويد ورفح، ضمنت قبيلة الفواخرية المقعد البرلماني بعد وصول كلا من عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن وياسر عرابي المستقل، وهما من القبيلة، إلى جولة الإعادة بعد حصولهما على اعلي الأصوات من بين 19 مرشحًا.
وفي الدائرة الثانية والتي تضم أقسام بئر العبدورمانة والحسنة ونخل والقسيمة بوسط سيناء يظل المقعد حائرًا بين قبيلتي البياضية والدواغرة بعد وصول كلا من المستقل سامي كامل من قبيلة البياضية والمستقل سلامه الرقيعي من قبيلة الدواغرة لجولة الإعادة بين حصولهما على أعلي الأصوات من بين 12 مرشحًا.
وكانت القبائل الثلاث ممثلة في مجلس النواب في دورته التي ستنتهي في يناير المقبل، حيث أن قبيلة الفواخرية كان يمثلها المهندس أمين جودة، وقبيلة البياضية كان يمثلها المهندس رمضان سرحان، وقبيلة الدواغرة كان يمثلها الشيخ سلامه الرقيعي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالمعينين في مجلس الشيوخ من بينهم أثنين من قبيلة البياضية وهما رمضان سرحان، عضو مجلس النواب، وسليمان الزملوط.
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