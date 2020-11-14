شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: انتهاء 90% من الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من التجهيزات والاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هناك لجنة على أعلى مستوى للإعداد لحفل الافتتاح.
وأضافت بهجت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن افتتاح المتحق المصري الكبير حدث هام سيشهده العالم وليس مصر فحسب، لذلك يجب الإعداد له بدقة شديدة، ومن هناك تم تشكيل لجنة متخصصة.
وأوضحت بهجت في مداخلتها مع الإعلامية مها بهنسي، أن المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف على مستوى العالم ويمتاز بأنه الوحيد الذي يضم حضارة واحدة، فضلًا عن أنه سيعرض لأول مرة مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة.
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