شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «6 أكتوبر»: إنشاء موقف نقل جماعي بالمدينة لخدمة 14 ألف راكب يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم البدء في إنشاء مشروع موقف النقل الجماعي الداخلي للسيارات الفان (7 ركاب) والميكروباص (14 راكباً)، وذلك للحد من ظهور بعض المواقف غير المنظمة، وفى إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقديم أفضل الخدمات بالتنسيق مع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: تبلغ المساحة الكلية للمشروع 13860 م2، حيث تبلغ منطقة الخدمات بمسطح 1427م2 وصالة انتظار للركاب بمساحة 1600م2، وعدد (4) ورش صيانة بمسطح 265 م2 ومزود بأماكن انتظار سيارات ودراجات للمترددين، مشيراً إلى أنه تم مراعاة معايير التصميم البيئية من تهوية وإضاءة طبيعية ونظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيتم ربطه بالموقف الإقليمي الجديد المنفذ بالمدينة.

وأوضح أن المشروع يستهدف الموقف الداخلى خدمة 5 آلاف مركبة، وما يقرب من 14 ألف راكب يوميًا، وسيتم تأمين المكان بأسوار وبوابات إليكترونية مزودة بأحدث أنظمة المراقبة.