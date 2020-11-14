شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ12 حالة تعد على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لــ 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 825 م2، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى بضرورة المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات تعدي على الاراضى الزراعية والتعامل بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح المهندس أشرف الجمل، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 490 م2 بقري شنشور، منيل دويب التابعة لمركز أشمون، وإزالة حالة تعدي أخرى بعزبة الاصلاح على مساحة 47 م2 بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على مساحة 20 م2 بناحية كفر سبك بمركز الباجور عبارة عن حديد وألواح صاج وتمت الإزالة بمعرفة المخالف تحت إشراف الوحدة الزراعية، بالإضافة إلى إزالة لحالة تعدي على مساحة 80 م2 بقرية جنزور بمركز بركة السبع و3 حالات أخرى على مساحة 188 م2 بمركز منوف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وجارى المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معها.

وأشار مدير مدير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتى 13 نوفمبر الجاري، على مساحة 18 قيراط و10 أسهم وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بنطاق المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة واستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على هيبة الدولة.