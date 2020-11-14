شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصميم وتنفيذ درع جائزة الملهم لـ«محمد صلاح» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة مروة سامي، مصممة جائزة الملهم، إن الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل معها قبل حفل تكريم محمد صلاح بأيام قليلة، حتى تقوم بتصميم جائزة الملهم، وكان الوقت قليل وقياسي، وعلى الفور بدأت في التحدي ووضع تصميمات مختلفة للدرع، وتم الاستقرار على درع يمثل وجه محمد صلاح.

وأضاف الدكتور إسلام غريب، أستاذ مساعد في كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، والمشرف على تنفيذ الجائزة، في حوارهما ببرنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أنه استلم التصميم من مروة سامي حتى يبدأ في تصميمه بالمصنع.

وأوضح غريب في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أنه واجه عدد من الصعاب أثناء تنفيذ الدرع ولجأ لإعادة تصميمه مرة أخرى قبل تسليمه بليلة، مضيفًا أنه تم استخدام النحاس في تصنيع الدرع.