شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «المكنسة» تغرق شوارع غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت موجة الطقس السئ ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع نوة المكنسة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق شوارع غرب الإسكندرية، وخاصة مناطق «مثلث الشركات، طريق وادي القمر، طريق العامرية» وطريق ام زغيو. ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق. فيما أعلنت،جميع الاجهزة التنفيذية، بمحافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، وتعطيل الدراسة بالمدارس، اليوم، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. فيما أنتظمت الملاحة البحرية وأعمال الصيد ولم تتوقف حتى الان. أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور أمطار "المكنسة" تغرق شوارع غرب الإسكندرية- صور الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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