شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد صلاح يكشف تفاصيل الحالة الصحية للاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج صلاح غالى، والد اللاعب الدولي محمد صلاح، إن نجله معزول حاليًا في غرفة بالفندق محل إقامة لاعبى المنتخب، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وهو بحالة صحية جيدة، وفى انتظار اجراء المسحة الثانية، ويتعامل مع الأمر صورة طبيعية.

وأضاف والد محمد صلاح أن نجله لن يتوجه إلى توجو للعب المباراة مع المنتخب وأنه بعد انتهاء فترة العزل سيعود إلى انجلترا، مشيرًا إلى أن نجله في انتظار إجراء المسحة الثانية.

وأوضح والد محمد صلاح، أن نجله لم تظهر عليه أعراض الإصابة، وأنه يتعامل مع الأمر بشكل طبيعى، وأنه تلقى عدد كبير من الاتصالات الهاتفية من اهالى قرية نجريج في مركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رؤوسهم للاطمئنان على نجله اللاعب.

وأكد «صلاح» أن الأسرة من جانبها قامت بعزل نفسها لحين لحين عمل مسحات لهم للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.