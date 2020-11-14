شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء موكب «زفة البطل» للاحتفال بالقديس مارجرجس بالمنيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت مطرانية ملوى للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، «زفة البطل» للاحتفال بالقديس مارجرجس بمركز ملوى تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة كورونا.

وأصدرت مطرانية ملوى للأقباط الأرثوذكس، برئاسة اسقفها الانبا ديمتريوس، قرار أن تكون الاحتفالات التي تقام هذه الأيام، احتفالات روحية وطقسية فقط تقتصر على الصلوات داخل الكنيسة فقط، بنسبة حضور 25% وعدم وجود تجمعات خارج الكنيسة بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وحذر بيان مطرانية ملوي أن المخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقرارات رئيس الوزراء.

مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التي تنتهي في يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث أنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة- ماسك طبي، وعدم مصافحة الأباء والاكتفاء بالسلام بالاشارة عن بعد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي خلال أداء الطقوس الدينية وزيارة المكان.

وقال القمص سيداروس عبدالمسيح، راعي كنيسة مارجرجس بالبياضية، إنه خلال الاعوام الماضية كانت هناك احتفالات اعتاد الأهالي عليها منذ مئات السنين، من أبرز الاستعدادات لليلة الختامية، «زفة البطل» مارجرجس، وهى طقس معتاد في العيد، لافتا إلى أن تلك الدورة أو الزفة تجوب كل شوارع القرية التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة.

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ارشيفية زفة البطل ــ تصوير محمد حكيم