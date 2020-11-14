شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. البابا تواضروس يُسّيم 12 قمصًا جديدًا للخدمة الروحية بكنائس الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، رتبة القمصية لـ12كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية.

جاءت الرسامات ضمن صلوات القداس الإلهي، الذي تولى قداسته خدمته، صباح اليوم، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية، والأنبا بافلى أسقف عام كنائس المنتزة، والقمص ابرام اميل راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، وبحضور الشعب القبطى.

وعقب صلاة الصلح، صلى البابا صلوات منح القمصية للكهنة الـ12 وهم، القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بغربال، والقمص يونان انطونيوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالطابية، والقمص باسيليوس رمزي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس بشارع سوريا، والقمص سيداروس يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة، والقمص مينا عادل كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بحي بشر، والقمص سمعان اسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء وابي سيفين والشهداء بخورشيد.

كما شملت الرسامات، القمص يوأنس تادرس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة، والقمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بشارع سيف، والقمص أبرآم فانوس كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، والقمص إسحق نجيب كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج، والقمص سيرافيم حنا كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بشارع سيف، والقمص ابرام شوقي كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل والأنبا إبرآم بغيط العنب.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

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