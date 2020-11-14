شكرا لقرائتكم خبر عن «التشميس» عقوبة الطرد من القبيلة بعد فشل محاولات الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد التشميس أحد العقوبات القاسية في العرف السيناوي، فهو طرد المخالف لعادات القبيلة خارج مظلة القبيلة، ليصبح وحيدًا ليس له أي حقوق أو واجبات تجاه قبيلته.

والتشميس عقوبة تنفرد بها قبائل شبه جزيرة سيناء عن المحافظات الأخري ويطلق على من طاله حكم بالطرد من القبيلة «المشمس»، وسمي «تشميسا»، لان المجتمع القبلي يعد القبيلة هي المظلة التي يستظل أبنائها بها من حرارة الشمس، فإذا طرد احدهم فانه يقف تحت حرارة الشمس وحيدا بعيدا عن ظل القبيلة.

و التشميس له أصول فلا يتم تشميس أي شخص قبل التنبيه عليه مرة تلو المرة، فهو أخر عقوبة يتم توقيعها على المخالفين، ولا يتم تطبيقها على من أخطا مرة أو مرتين، ولكن يتم تطبيقها على معتادي الخطأ وجلابي المشاكل، والتشميس يطال الشخص المشمس وذريته، ولا يتم تشميس الشخص قبل «تنظيفه»، وهو مصطلح بدوي يعني دفع جميع الالتزامات المادية والحقوق التي عليه للآخرين، ثم كتابة ورقة يوقع عليها عدد من مشايخ وكبار عائلة المشمس إضافة إلى والده وأعمامه، ثم يتم توزيعها على المقاعد «المجالس» الخاصة بالعائلات والقبائل الاخري بحيث لا تقل عن ثلاثة مقاعد، وقتها يصبح الشخص مشمسا ومنبوذا من القبيلة التي ينتمي اليها، وينظر اليه نظرة دونية، وفي حالة صلاح من تم تشميسه وتوبته عن أفعاله من الممكن ارجاعه مرة أخرى لمظلة القبيلة بعد ابلاغ القبائل الاخري وكتابة ورقة بذلك.

و التشميس من الممكن أن يكون لشخص واحد أو لعائلة باكملها، فقديما كانت القبيلة أذا كانت بها عائلة متجاوزة وتضع القبيلة في مشاكل مع القبائل الاخري فانه يتم طردها من القبيلة كلها بعد أخبار القبائل المجاورة، حتي انه يصل الامر إلى تهجيرهم من اراضيهم إلى أراض أخرى، ولكن التاريخ يذكرنا لنا هذا على نطاق ضيق، فقد كانت العائلات داخل القبيلة الواحدة تتكاتف لمواجهة القبائل الاخري لحماية أراضيها وممتلكاتها.

التهجير أو التغريب قد يكون بطوع العائلة، فاذا رأت العائلة أن الخروج من القبيلة هو السبيل إلى النجاة من دخول في مشكلات مع القبائل الاخري، فانه يتم ابلاغ القبائل بخروج عائلة ما، وفي هذه الحالة يكونون عائلة وحدهم يكون مردهم لانفسهم وليس للقبيلة التي خرجوا منها، ويتكفلون بكافة الحقوق والواجبات تجاه القبائل الاخري بعيدا عن قبيلتهم التي تركوها طواعية، ومن الممكن الانضمام لقبيلة أخرى فيما يعرف ب«حرق الثوب» وهي بمثابة الاعلان عن ترك قبيلة والدخول في قبيلة أخرى ليصبحوا منها ويدافعوا عنها ويلتزمون بالحقوق التي يتم دفعها عن القبيلة في حالة تغريم القبيلة عرفيا.

و هناك «قعود النوم» وفيه يتوجه منفردا أحد أبناء القبيلة التي تم تغريمها نتيجة جلسة عرفية إلى القبيلة صاحبة الحق ويدفع لهم مبلغ رمزي من المال مقابل عدم مطالبته باي حقوق من التي طالت قبيلته، أي ان هذا الشخص يتخلي عن قبيلته وقت الشدة وبالتالي تقوم قبيلته بالتخلي عنه وطرده منها.

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