شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مخالفات وأقسام مغلقة بمستشفى ملوي العام خلال مرور مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في جنوب المنيا، مذكره للدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتحقيق في واقعة غلق بعض الأقسام داخل المستشفى العام.

وكان عاطف عبدالرحيم مدير التفتيش الإداري بملوي، قد كلف كلاً من عيسى أحمد، وعماد عبدالعظيم أعضاء بالتفتيش الإداري بالمرور المفاجئ على مستشفى ملوى العام بالنوبتجية المسائية، أسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات ووجود بعض الأقسام المغلقة، فتقرر رفع مذكرة للدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل، وذلك بناءا على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى.

وكان رئيس مركز ملوي، قد وجه بإستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية على قطاع الصحة بدائرة المركز والمدينة وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مشددا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الإهمال وإهدار حقوق المرضى والمواطنين.