شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي غرب الإسكندرية تتفقد مقابر عامود السواري.. وتستجيب لشكاوى «الطوبجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المهندسه سحر شعبان رئيس حي غرب بزياره تفقديه لمقابر عامود السواري وتفقدت خلالها مقابر الشهداء داخل جبانات عامود السواري والتي يرجع تاريخها لاكثر من نصف قرن بناءاً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وفي اطار الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الابيض المتوسط. .

هذا وقد قامت بالمرور على منطقة مساكن الطوبجيه وقد تلاحظ لها وجود مخلفات منذ سنوات وعلي الفور كلفت إدارة الرصد البيئي باعمال رفع المخلفات وتنظيف المكان وذلك حفاظا على صحه وسلامه اهالي المنطقة .

وقد وجهت المهندسه سحر شعبان رئيس الحي اداره الرصد البيئي بالحي بالمتابعة اليوميه وتكثيف حملات النظافه ورفع المخلفات بنطاق الحي حفاظا على البيئه المحيطة وصحه المواطن.